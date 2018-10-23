Португалия увеличит оборонные расходы

Документ предусматривает выделение 2,339 млрд. евро (2,688 млрд. долл.) на оборону, что на 17,5% превышает расходы на эти цели в 2018 году (1,91 млрд. евро).

При этом, по информации Jane's Defence Weekly, одобренный оборонный бюджет на 2018 год составил в итоге (после внесения всех изменений в течение года) 2,151 млрд. евро.

В 2019 году правительство предлагает выделить 275 млн. евро на закупку техники и вооружений, 6,9 млн. евро – на военное сотрудничество с другими странами, 60 млн. евро – на финансирование участия португальских подразделение в миротворческих миссиях (при этом ООН дополнительно предоставит 5 млн. евро). Португалия также планирует направить 10,58 млн. евро на финансирование исследовательских проектов, пишет vpk-news.ru.

Парламент рассмотрит проект бюджета 29 ноября.

Проект программы финансирования обороны на 2015-2026 гг. планируется опубликовать к концу 2018 года. Текущая версия проекта предполагает выделение 663 млн. евро на модернизацию Сухопутных войск, около 1 млрд. евро – Военно-морских сил, 707,5 млн. евро – Военно-воздушных сил.