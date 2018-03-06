Португалия увидит ростовскую «Травиату»

Об этом сообщается на сайте ростовского государственного музыкального театра.

«Вместе с главным дирижером театра, маэстро Андреем Ивановым, артисты представят 17 спектаклей на лучших сценах Испании и Португалии: в гастрольном графике престижнейшие залы Барселоны, Мадрида, Сарагосы, Лиссабона и других крупных городов», - говорится в сообщении.

На сайте уточняется, что в спектакле будут задействованы артисты вокальной труппы, хора, балета и оркестра театра в количестве более 100 человек, пишет rostovgazeta.ru.

Гастроли пройдут с 10 по 31 марта.