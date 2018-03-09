Португалия: ужасы на «Фантаспорту»

Канадские зомби завоевали главный приз.

В Португалии завершился один из самых старых европейских кинофестивалей.

«Фантаспорту» был основан как международный фестиваль фантастического кино и прошел уже в 38-й раз в городе Порту. А в последние годы на этой площадке демонстрируются десятки фильмов самых разных жанров, пишет ru.euronews.com.

Канадский фильм ужасов про зомби под названием «Les Affamés» («Голодные») режиссера Робена Обера завоевал высшую награду. Жюри отметило, что в отличие от других фильмов этого жанра, в канадской ленте меньше крови и больше межчеловеческих отношений.

Говорит председатель жюри Харлей Коклисс: «Фильм получился очень натуралистичным. Игра актеров и человеческие качества героев картины захватывают воображение. Нужно отметить и качество режиссерской работы, которая раскрыла характеры героев. Все это необычно для фильмов про зомби».

На фестивале состоялась премьера триллера южнокорейского режиссера Кима Джин-мука «True Fiction» («Невыдуманная история») о политике, коррупции и преступности. Фильм был отмечен двумя специальными призами за режиссерскую работу и сценарий.