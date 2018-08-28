Португалия: в 40 муниципалитетах может вспыхнуть пожар

Вторник, 28 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в 40 муниципалитетах может вспыхнуть пожар

В этих регионах риск пожара максимальный, огонь может вспыхнуть в любую секунду.

Согласно данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), риск наиболее велик в районах Фару, Сантареня, Каштелу-Бранку, Порталегре, Коимбры, Гуарды, Визеу и Брагансы.

В остальных районах материковой части Португалии IPMA оценил риск как «очень высокий» или «высокий».

Риск пожара, определяемый IPMA, имеет пять уровней: от «низкого» до «максимального».

Расчет основан на наблюдаемых в 13:00 каждый день значениях температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количества осадков за последние 24 часа.

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