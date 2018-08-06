Португалия: в 50 муниципалитетах - максимальный риск пожара
Более полусотни муниципалитетов в материковой части Португалии подвергаются наибольшему риску возникновения огня.
По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), особенно велик риск в Алгарве, во внутренних районах Севера и в центре страны.
В Алентежу в список попала только Одемира.
Максимальный риск возникновения пожара распространяется на несколько муниципалитетов в районах Фару, Каштелу-Бранку, Порталегре, Сантарена, Лейрии, Коимбры, Визеу, Гуарды и Брагансы.
Риск пожара, определяемый IPMA, охватывает пять уровней: от «пониженного» до «максимального».
Расчет основан на значениях, наблюдаемых в 1:00 вечера каждый день относительно температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количества осадков за последние 24 часа.
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