Португалия: в 50 муниципалитетах - максимальный риск пожара

Понедельник, 06 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в 50 муниципалитетах - максимальный риск пожара

Более полусотни муниципалитетов в материковой части Португалии подвергаются наибольшему риску возникновения огня.

По данным Португальского института моря и атмосферы (IPMA), особенно велик риск в Алгарве, во внутренних районах Севера и в центре страны.

В Алентежу в список попала только Одемира.

Максимальный риск возникновения пожара распространяется на несколько муниципалитетов в районах Фару, Каштелу-Бранку, Порталегре, Сантарена, Лейрии, Коимбры, Визеу, Гуарды и Брагансы.

Риск пожара, определяемый IPMA, охватывает пять уровней: от «пониженного» до «максимального».

Расчет основан на значениях, наблюдаемых в 1:00 вечера каждый день относительно температуры воздуха, относительной влажности, скорости ветра и количества осадков за последние 24 часа.

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