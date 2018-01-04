Португалия: в больницах запретили продавать сладости

Четверг, 04 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в больницах запретили продавать сладости

Министерство здравоохранения опубликовало в Diário da República распоряжение.

Согласно документу, с 30 июня 2018 г. барам, кафетериям и буфетам больниц и центров Национальной службы здравоохранения (SNS) запрещается продавать т.н. doces e salgados - крокеты, жареные пирожки (rissóis, chamuças и др.), пирожные, закуски (картофельные чипсы, кукурузные хлопья, попкорн и др.), сладости (карамель, леденцы, жевательные конфеты и пр.), безалкогольные напитки (ароматизированная вода, энергетические напитки, кока-кола, напитки с экстрактами чая и пр.).

Распоряжение также запрещает продажу шоколада в упаковках более 50 г, шоколада с начинкой, алкогольных напитков и соусов, такие как кетчуп, майонез или горчица.

Альтернативой станут молоко, йогурты, чаи, фруктовые соки, салаты, супы и хлеб из муки грубого помола.

Также в барах становится обязательным всегда иметь бесплатную питьевую воду.

Теперь у учреждений здравоохранения есть шесть месяцев для внедрения этой меры.

Напомним, что на первом этапе министерство здравоохранения запретило продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира в торговых автоматах. Теперь ограничения распространяются на бары, кафетерии и буфеты.

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