Португалия: в больницах запретили продавать сладости

Согласно документу, с 30 июня 2018 г. барам, кафетериям и буфетам больниц и центров Национальной службы здравоохранения (SNS) запрещается продавать т.н. doces e salgados - крокеты, жареные пирожки (rissóis, chamuças и др.), пирожные, закуски (картофельные чипсы, кукурузные хлопья, попкорн и др.), сладости (карамель, леденцы, жевательные конфеты и пр.), безалкогольные напитки (ароматизированная вода, энергетические напитки, кока-кола, напитки с экстрактами чая и пр.).

Распоряжение также запрещает продажу шоколада в упаковках более 50 г, шоколада с начинкой, алкогольных напитков и соусов, такие как кетчуп, майонез или горчица.

Альтернативой станут молоко, йогурты, чаи, фруктовые соки, салаты, супы и хлеб из муки грубого помола.

Также в барах становится обязательным всегда иметь бесплатную питьевую воду.

Теперь у учреждений здравоохранения есть шесть месяцев для внедрения этой меры.

Напомним, что на первом этапе министерство здравоохранения запретило продажу продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жира в торговых автоматах. Теперь ограничения распространяются на бары, кафетерии и буфеты.