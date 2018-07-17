Португалия: в Италии назвали блюдо в честь Роналду

Вторник, 17 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в Италии назвали блюдо в честь Роналду

Итальянский ресторатор назвал одно из блюд в своем заведении в честь нападающего Криштиану Роналду.

Об этом ресторан написал в своем инстаграме. Таким образом в Италии отреагировали на переход португальца в «Ювентус».

Десерт, который теперь будет носить имя 33-летнего форварда, состоит из песочного теста, заварного крема и подается с вином из Мадейры, острова, на котором родился игрок, пишет gazeta.ru.

Ранее сообщалось, что фанаты «Реала» после ухода Роналду переделывают форму под стиль «Ювентуса».

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