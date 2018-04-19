Португалия: в Казани продают автограф Роналду за 100 000 рублей

Футболку продавец оценил в 100 000 рублей. Она оригинальная, с сезона 2011-2012 годов, указывает он на одном из сайтов объявлений, пишет e-kazan.ru.

Ранее в Казани продавали блокнот с автографом Владимира Путина. Скорее всего подпись была получена на молодежном форуме «Селигер» в 2012 году. За нее просили 250 000 рублей.