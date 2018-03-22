Португалия: в Лиссабоне улучшилось качество жизни

Португальская столица заняла 38-е место, опередив такие города, как Париж, Лондон, Милан, Мадрид и Нью-Йорк. Несмотря на экономическую нестабильность в Европе, из-за неопределенности вокруг Brexit и политической нестабильности в регионе в целом многие из европейских городов продолжают предлагать лучшее качество условий жизни и продолжают быть очень привлекательными для иностранцев.

Города в странах с формирующимся рынком, несмотря на экономическую и политическую нестабильность, приближаются к городам с более высоким рейтингом, вкладывая значительные средства в инфраструктуру, развлечения и жилье. Таким образом, эти города стремятся укрепить свои позиции для привлечения инвестиционных проектов многонациональных компаний.

Город Вена (Австрия) возглавляет рейтинг девятый год подряд, за ним следуют Цюрих (2-е место), Окленд и Мюнхен, оба на третьем месте, согласно 20-му изданию ежегодного исследования качества жизни Mercer. Ванкувер завершает пятерку лучших городов в рейтинге, позиционируя как лучший город Северной Америки, Сингапур (25-е место) и Монтевидео (77-е место) - лучшие города Азии и Латинской Америки, соответственно.

Вена остается городом с самым высоким качеством жизни в Европе и во всем мире, обеспечивая жителям и иммигрантам высокий уровень безопасности, хорошо структурированный общественный транспорт, а также широкий спектр культурных и развлекательных заведений.

Мюнхен (Германия) поднялся на 3-е место, так как с течением времени город предпринял согласованные усилия по привлечению инвестиций и бизнеса, постоянно инвестируя в высокотехнологичной инфраструктуры и продвижение своих культурных объектов. В результате теракта Стокгольм ухудшил свои позиции на три строчки (23-е место), а Осло - на 25-е место.

Исследование Mercer является одним из самых всеобъемлющих в мире. Оно проводится ежегодно, чтобы многонациональные компании и другие организации были конкурентоспособными в плане справедливого вознаграждения своих сотрудников, когда они работают за границей.

Помимо важной информации, которую они предоставляют, исследования Mercer в области качества жизни предлагают рекомендации для более чем 450 городов по всему миру. В этом году в рейтинг вошли более 230 (231) из этих городов.

Mercer также предоставляет отдельный рейтинг по санитарным условиям города, в котором рассматриваются инфраструктуры сточных вод, уровни инфекционных заболеваний, загрязнение воздуха, водоснабжение и качество. Это важные аспекты привлекательности города, как с точки зрения привлекательности, так и иностранных инвестиций. Гонолулу возглавляет рейтинг городской санитарии, затем следуют Хельсинки и Оттава. Наихудшие позиции занимают Дакка (230-е место) и Порт-Ау-Принс (231-е место).