Португалия: в Лиссабоне второе кольцо снова в строю
Все участки лиссабонской второй кольцевой автодороги открыты после ремонта.
Работы начались 10 июля и проводились компанией водоснабжения EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres.
Как сообщает EPAL, движение между Escola Alemã и Estrada da Luz на участке «Аэропорт-Бенфика» полностью восстановлено.
Работы начались 10 июля и создавали серьезные затруднения в движении автотранспорта.
Крайний срок для завершения работ был установлен в первой половине сентября, но «стараниями всех вовлеченных сторон удалось завершить работу в кратчайшие сроки», - отметил EPAL.
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