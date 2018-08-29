Португалия: в Лиссабоне второе кольцо снова в строю

Работы начались 10 июля и проводились компанией водоснабжения EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres.

Как сообщает EPAL, движение между Escola Alemã и Estrada da Luz на участке «Аэропорт-Бенфика» полностью восстановлено.

Работы начались 10 июля и создавали серьезные затруднения в движении автотранспорта.

Крайний срок для завершения работ был установлен в первой половине сентября, но «стараниями всех вовлеченных сторон удалось завершить работу в кратчайшие сроки», - отметил EPAL.