Португалия: в Лиссабоне второе кольцо снова в строю

Среда, 29 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в Лиссабоне второе кольцо снова в строю

Все участки лиссабонской второй кольцевой автодороги открыты после ремонта.

Работы начались 10 июля и проводились компанией водоснабжения EPAL – Empresa Portuguesa das Águas Livres.

Как сообщает EPAL, движение между Escola Alemã и Estrada da Luz на участке «Аэропорт-Бенфика» полностью восстановлено.

Работы начались 10 июля и создавали серьезные затруднения в движении автотранспорта.

Крайний срок для завершения работ был установлен в первой половине сентября, но «стараниями всех вовлеченных сторон удалось завершить работу в кратчайшие сроки», - отметил EPAL.

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