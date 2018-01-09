Португалия: в метро - «без штанов»

Эта«шутка» быстро распространилась на другие столицы мира, особенно в Европе. В минувшее воскресенье можно было проехаться «без штанов» в Лиссабонском метро, причем инициатива в этом году проводилась уже в десятый раз.

Несмотря на холодную погоду, с трех до шести часов дня некоторые пассажиры появились в метро с обнаженными нижними конечностями с единственной целью -развлечься и поднять настроение себе и другим.