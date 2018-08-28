Португалия: в Монтеморе-у-Нову (Эвора) пройдет «Ярмарка света»

Вторник, 28 Август 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: в Монтеморе-у-Нову (Эвора) пройдет «Ярмарка света»

Традиционная ярмарка Feira da Luz/Expomor призвана поддержать местных производителей.

В этом году ярмарка начнется в среду 29 августа, в ней будут участвовать более 100 экспонентов.

Эвора намерена всерьез показать экономический потенциал региона, который считается столицей массового животноводства. Главной площадкой стал выставочный центр Expomor.

«Мы хотим, чтобы Feira da Luz продолжала оставаться знаковым событием в округе, и в этом году мы ожидаем принять от 50 до 60 тысяч посетителей», - сказал президент муниципалитета Антонио Пинеттра.

Развлекательная часть ярмарки включает в себя обширную музыкальную программу с такими именами как António Zambujo, Átoa, Ana Bacalhau, Marco Rodrigues, Quinta do Bill.

Feira da Luz также включает обучающие семинары, связанные с сельскохозяйственным сектором, развлечения для детей, ярмарки местных сельхозпродуктов, рестораны, зону развлечений, книжную ярмарку, спортивные мероприятия и бой быков.

Ярмарка продлится до 3 сентября.

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