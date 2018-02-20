Португалия: в Оэйраше отпуск - длиннее

А именно что мэр Исалтину Морайш подписал коллективные договоры со «всеми профсоюзными структурами, представляющими работников».

Согласно документу, работники муниципалитета Оэйраш получат в этом году дополнительно три дня к отпуску (который составит, в общей сложности, 25 рабочих дней), а также выходной в день своего рождения и на праздник Карнавала, объявили в мэрии.

Кроме того, подписанные соглашения дают право на день отдыха за каждые два дня работы в воскресенье» и «возможность меняться сменами между работниками с одинаковыми функциями (по согласованию с соответствующими службами)».

Кроме того, работнику дается право отсутствовать на службе в день похорон в случае смерти родственников третьей степени».

В 2017 году в муниципалитете Оэйраш насчитывалось 2 тыс. 378 сотрудников.