Португалия: в Оэйраше отпуск - длиннее

Вторник, 20 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в Оэйраше отпуск - длиннее

Муниципалитет Оэйраша, что в пригороде Лиссабона, обнародовал приятную новость.

А именно что мэр Исалтину Морайш подписал коллективные договоры со «всеми профсоюзными структурами, представляющими работников».

Согласно документу, работники муниципалитета Оэйраш получат в этом году дополнительно три дня к отпуску (который составит, в общей сложности, 25 рабочих дней), а также выходной в день своего рождения и на праздник Карнавала, объявили в мэрии.

Кроме того, подписанные соглашения дают право на день отдыха за каждые два дня работы в воскресенье» и «возможность меняться сменами между работниками с одинаковыми функциями (по согласованию с соответствующими службами)».

Кроме того, работнику дается право отсутствовать на службе в день похорон в случае смерти родственников третьей степени».

В 2017 году в муниципалитете Оэйраш насчитывалось 2 тыс. 378 сотрудников.

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