Португалия: в пожарах Моншике сгорело 2/3 земляничных деревьев

Понедельник, 20 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в пожарах Моншике сгорело 2/3 земляничных деревьев

Об этом сообщил президент Ассоциации производителей агуарденте медронью Западного Алгарве (Apagarbe).

«У меня пока нет конкретных данных, потому что пожар еще не закончился, но я знаю местность, производителей и наиболее пострадавшие районы, и могу с уверенностью сказать, что по крайней мере две трети зоны произрастания земляничных деревьев были полностью уничтожены», - сказал Пауло Роза, президент Apagarbe.

Пауло Роза сокрушался, что под огонь попала территория, «известная как источник медронью лучшего качества», и она пострадала больше всего.

Президент Apagarbe признал, что земляничное дерево наравне с оливковым является наиболее стойким, потому что «его жизнь - в корне, который огонь не разрушает», но подчеркнул, что «только через три года дерево начнет давать плоды, и в очень малых количествах».

«На площади, охваченной огнем в первые дни, работало более 50 производителей медронью», - добавил он и подчеркнул, что помимо производства агуарденте плоды земляничного дерева уже начинают потреблять и в других видах благодаря его антиоксидантным свойствам.

Президент Apagarbe обвинил координаторов пожарной операции в «некомпетентности и дезорганизации». Он высоко оценил «мужество и самоотверженность многих пожарных и корпуса GIPS GNR, Красного Креста и всех тех, кто сражался с огнем», но критиковал руководство и GNR за то, что они слепо следовали указанию не допускать смертей и «изгоняли людей из их домов против их воли, когда они хотели защитить свое имущество».

Эти мешало жителям гор делать то, что они всегда делали, потому что «в Моншике всегда были пожары, и никто никогда не умирал», - сказал Пауло Роза.

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