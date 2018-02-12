Португалия: в ресторан - с собакой

Отметим, что законопроект, прошедший процедуру согласования в Экономической комиссии, был представлен в Ассамблею партией «Люди-животные-Природа» (PAN), а затем в него были внесены изменения по предложениям Левого блока, Партии Зеленых и Соцпартии.

А сам законопроект PAN родился из петиции, представленной в парламент одним-единственным депутатом от этой партии Андре Силва и имевшей целью изменить законодательство-2015, который не позволяет вводить животных в закрытые заведения общественного питания и напитков, даже если владелец заведения разрешит.

Теперь, начиная с мая с.г. (поскольку закон вступит в силу спустя 90 дней после публикации) домашние животные смогут входить вместе со своими хозяевами в рестораны и другие заведения общепита, надлежащим образом обозначенные, которые могут установить максимальный лимит нахождения животных, чтобы «обеспечить нормальное функционирование».

Требуется соблюсти следующие условия: животные должны находиться «на коротком поводке» и «не могут свободно передвигаться», а их пребывание в зоне обслуживания или где находятся продукты - запрещено.