Португалия: в США виза по-прежнему не нужна?

Среда, 07 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: в США виза по-прежнему не нужна?

В конце декабря 2017 года США объявили о более жестких правилах для 38 стран, охваченных «Visa Waiver Program» (программой выдачи виз).

Она позволяет гражданам совершать деловые и туристические поездки в страну на срок до 90 дней без прошения визы. Жозе Луиш Карнейру, государственный секретарь по вопросам португальских диаспор, в беседе с журналистами рассказать о риске исключения Португалии из «Visa Waiver Program» «из-за несоблюдения правил».

По словам чиновника, «португальское правительство исключает возможность того, что страна будет исключена из программы безвизового въезда в Соединенные Штаты по той причине, что более 2% граждан Португалии, въехавших в США в 2016 году, не покинули территорию в течение 90 дней, как диктуют правила». «Имелось 2,04% от общего числа португальцев, которые въехали в США, пробыли там больше 90 дней и не вернулись в Португалию, а также 2,4% тех, кто остался помимо 90 дней, но вернулся в Португалию», - заявил Жозе Луиш Карнейру.

Государственный секретарь полагает, что, исходя из переговоров с властями США, «португальцы смогут продолжать ездить в Соединенные Штаты без визы для краткосрочного пребывания».

Напомним, что Соединенные Штаты устанавливают максимальный лимит в размере 2% от общего числа иностранных граждан, которые въезжают по безвизовой программе и остаются на территории страны.

Последние новости

    • Португалия: CESD

      Европейская карточка медицинского страхования - незаменима во время поездок.

      Подробнее

    • Португалия: в США виза по-прежнему не нужна?

      В конце декабря 2017 года США объявили о более жестких правилах для 38 стран, охваченных «Visa Waiver Program» (программой выдачи виз).

      Подробнее

    • Содержание сахара и соли в испанских продуктах будет сокращено

      В течение трех ближайших лет содержание сахара, жиров и соли в более чем 3500 испанских продуктов будет сокращено на 10%.

      Подробнее

    • Испания: дроны обнаружили более 4 тысяч нелегальных построек

      В Малаге была проведена проверка, выявившая тысячи незарегистрированных строений.

      Подробнее

    • 200 тысяч песен Италии стали бесплатными

      Министерство Культуры Италии создало сайт Canzone, куда выложило 200 тысяч самых известных итальянских композиций.

      Подробнее

    • Турция договорилась с Италией

      Турция договорилась с Италией о продлении мандата итальянской миссии ПВО.

      Подробнее

    • Названы самые популярные наркотики в поп-культуре

      Портал Vulture составил список наркотических веществ, оказавших большое влияние на современное искусство и наиболее часто упоминавшихся в песнях.

      Подробнее

    • Древние европейцы оказались темнокожими

      Ученые Музея естествознания и Университетского колледжа Лондона проанализировали ДНК Чеддарского человека, жившего около 10 тысяч лет назад на территории современной Англии.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda
  • Праздник Первого звонка в Первой Славянской школе
  • Португалия: вы не все знаете о Криштиану Роналду!