Португалия: в стране 18600 опасных собак

Более того: всего 8 тренеров для опасных и потенциально опасных собак были сертифицированы властями.

Согласно изменениям, внесенным в закон в 2013 году, только те, кто имеет специальную подготовку, могут иметь опасных (с историей насилия) или потенциально опасных собак (из-за их физических характеристик).

Хотя в законе говорится, что GNR и PSP являются компетентными органами для сертификации тренеров для опасных собак и для обеспечения необходимой подготовки, суммы, подлежащие оплате за обучение, были установлены только в прошлом году, что задерживало весь процесс тренировок.

По данным агентства «Луса», GNR сертифицировала на курсах только пятерых тренеров, а PSP - троих.

С начала года GNR зафиксировало 193 преступлений, а PSP - 670, связанных с несоблюдением законодательства об опасных и потенциально опасных собаках.

По данным Генерального управления питания и ветеринарии (DGAV), в начале августа в реестрах были активными 18678 записей о 17130 потенциально опасных собаках и о 1548 опасных. Записи, считающиеся «активными» DGA - те, которые не имеют даты смерти зарегистрированного животного.

В общей сложности в списке DGAV активны более одного миллиона (1 036 797) регистраций собак в Португалии.

Список опасных собак включает следующие породы: ротвейлер, бразильский фила, аргентинский дог, питбультерьер, американский стаффордширский терьер, стаффордширский бультерьер и тоса-ину.