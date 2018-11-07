Португалия - в топ-5 по выживаемости после рака молочной железы

Среда, 07 Ноябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия - в топ-5 по выживаемости после рака молочной железы

В Португалии ежегодно насчитывается 6 тысяч новых случаев рака молочной железы.

Около одной тысячи женщин каждый год умирают от этого онкологического заболевания.

Несмотря на высокую распространенность рака молочной железы в Португалии, последние научные исследования, опубликованные журналом Lancet, «ставят Португалию в авангард в отношении выживаемости в Европе».

По числу женщин, переживших эту болезнь, Португалия предстает в одном ряду с такими «продвинутыми» странами, как Швеция и Норвегия.

«Это очень важный факт, который граждане Португалии должны знать, поскольку в этой стране данное заболевание правильно диагностируется, успешно лечится, а меры общественного скрининга и сенсибилизации вполне адекватны», - говорит врач-онколог Жоаким Абреу де Соуза.

«Мы говорим об уровне глобальной пятилетней выживаемости - с момента постановки диагноза - порядка 85%. Это очень хорошая новость, которая должна «подбодрить» людей, чтобы они осознавали, что это заболевание, которое можно вылечить», - добавляет доктор.

Что касается географии, то, как заявил президент Регионального отделения Португальской лиги против рака (Liga Portuguesa Contra o Cancro, LPCC) Карлуш Оливейра, «значительное снижение смертности от рака молочной железы наблюдается в Центральном регионе, что подтверждается проведенными и опубликованными исследованиями».

По словам главы LPCC, «мы начали вести скрининг рака молочной железы в Центральном регионе 28 лет назад, в 1990 году, и потребовалось, в среднем, 25 лет, чтобы ощутить его влияние».

Карлуш Оливейра добавляет, что Центральный регион первым в Португалии начал организованный скрининг рака молочной железы, на 10 лет раньше Северного и Южного регионов».

«К сожалению, до сегодняшнего дня в зоне Большого Лиссабона и полуострова Сетубал нет организованного скрининга рака молочной железы», - заявил Карлуш Оливейра, назвав ситуацию «позорной», поскольку «каждый год политики говорят, что скрининг начнется, но он не начинается».

Несмотря на положительные результаты в лечении, по оценкам президента LPCC, количество случаев рака молочной железы в Португалии к 2030 году увеличится на 17%, рака предстательной железы - на 35%, колоректального рака - более чем на 30%.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия - в топ-5 по выживаемости после рака молочной железы

      В Португалии ежегодно насчитывается 6 тысяч новых случаев рака молочной железы.

      Подробнее

    • Португалия: за газовым баллоном - в Испанию

      Данная тенденция усиливается год от года.

      Подробнее

    • Самый дорогой дом в Испании продается за 80 млн евро

      Самый дорогой дом в Испании находится в Марбелье (Малага), и он выставлен на продажу.

      Подробнее

    • Испания: на фабриках оливкового масла в Хаэне пройдут проверки

      На фабриках оливкового масла в Хаэне пройдут проверки из-за недовеса.

      Подробнее

    • В Италии во второй раз пройдет фестиваль "Русский Рим"

      Программу откроет показ фильма "Русский европеец Иван Тургенев", подготовленный к 200-летнему юбилею писателя.

      Подробнее

    • Жители Италии выбрали излюбленные места для горнолыжного отдыха

      70% итальянцев в этом году зимой хотят отдыхать на горнолыжных курортах страны.

      Подробнее

    • Женщине по ошибке удалили здоровую почку

      Департамент здравоохранения американского штата Флорида рассмотрит жалобу на хирурга, который случайно удалил здоровую почку.

      Подробнее

    • Объявлена женщина года

      Американская певица Ариана Гранде стала женщиной года по версии музыкального журнала Billboard.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья