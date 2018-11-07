Португалия - в топ-5 по выживаемости после рака молочной железы

Около одной тысячи женщин каждый год умирают от этого онкологического заболевания.

Несмотря на высокую распространенность рака молочной железы в Португалии, последние научные исследования, опубликованные журналом Lancet, «ставят Португалию в авангард в отношении выживаемости в Европе».

По числу женщин, переживших эту болезнь, Португалия предстает в одном ряду с такими «продвинутыми» странами, как Швеция и Норвегия.

«Это очень важный факт, который граждане Португалии должны знать, поскольку в этой стране данное заболевание правильно диагностируется, успешно лечится, а меры общественного скрининга и сенсибилизации вполне адекватны», - говорит врач-онколог Жоаким Абреу де Соуза.

«Мы говорим об уровне глобальной пятилетней выживаемости - с момента постановки диагноза - порядка 85%. Это очень хорошая новость, которая должна «подбодрить» людей, чтобы они осознавали, что это заболевание, которое можно вылечить», - добавляет доктор.

Что касается географии, то, как заявил президент Регионального отделения Португальской лиги против рака (Liga Portuguesa Contra o Cancro, LPCC) Карлуш Оливейра, «значительное снижение смертности от рака молочной железы наблюдается в Центральном регионе, что подтверждается проведенными и опубликованными исследованиями».

По словам главы LPCC, «мы начали вести скрининг рака молочной железы в Центральном регионе 28 лет назад, в 1990 году, и потребовалось, в среднем, 25 лет, чтобы ощутить его влияние».

Карлуш Оливейра добавляет, что Центральный регион первым в Португалии начал организованный скрининг рака молочной железы, на 10 лет раньше Северного и Южного регионов».

«К сожалению, до сегодняшнего дня в зоне Большого Лиссабона и полуострова Сетубал нет организованного скрининга рака молочной железы», - заявил Карлуш Оливейра, назвав ситуацию «позорной», поскольку «каждый год политики говорят, что скрининг начнется, но он не начинается».

Несмотря на положительные результаты в лечении, по оценкам президента LPCC, количество случаев рака молочной железы в Португалии к 2030 году увеличится на 17%, рака предстательной железы - на 35%, колоректального рака - более чем на 30%.