Португалия: вакансии для молодых врачей
Об открытии конкурса объявил на своей странице в фейсбуке глава Ордена врачей Мигел Гимарайш.
Документ, согласно которому молодые врачи могут подать заявку на вакантные места в Национальной службе здравоохранения (SNS), опубликован в Diário da República.
В целом предлагаются более 1200 вакансий, большинство из них - для различных специальностей в больницах.
Также предлагаются 300 вакансий для врачей-терапевтов - специалистов в области общей и семейной медицины.
Отмечается, что с начала года более тысячи молодых врачей ожидали запуска данного конкурса, который позволить им легально работать в качестве семейных врачей после 12 лет медицинского обучения.
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