Португалия: вакансии для молодых врачей

Понедельник, 30 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: вакансии для молодых врачей

Об открытии конкурса объявил на своей странице в фейсбуке глава Ордена врачей Мигел Гимарайш.

Документ, согласно которому молодые врачи могут подать заявку на вакантные места в Национальной службе здравоохранения (SNS), опубликован в Diário da República.

В целом предлагаются более 1200 вакансий, большинство из них - для различных специальностей в больницах.

Также предлагаются 300 вакансий для врачей-терапевтов - специалистов в области общей и семейной медицины.

Отмечается, что с начала года более тысячи молодых врачей ожидали запуска данного конкурса, который позволить им легально работать в качестве семейных врачей после 12 лет медицинского обучения.

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