Португалия: вакансии для молодых врачей

Документ, согласно которому молодые врачи могут подать заявку на вакантные места в Национальной службе здравоохранения (SNS), опубликован в Diário da República.

В целом предлагаются более 1200 вакансий, большинство из них - для различных специальностей в больницах.

Также предлагаются 300 вакансий для врачей-терапевтов - специалистов в области общей и семейной медицины.

Отмечается, что с начала года более тысячи молодых врачей ожидали запуска данного конкурса, который позволить им легально работать в качестве семейных врачей после 12 лет медицинского обучения.