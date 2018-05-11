Португалия: вакансии на Севере

На Дне открытых дверей (Open Day), который состоится 16 мая, кандидатам будут предложены более 150 вакансий в Северном регионе.

Мероприятия будут проводиться с 10.00 до 18.00 в помещениях группы Multipessoal в Порту (Rua José Falcão, n.º 151, 3.º piso) и Вила-Нова-де-Гайя (Avenida da República, n.º 400).

Предлагаются такие вакансии, как оператор склада, водитель вилочных погрузчиков, электрик, слесарь, административные работники, коммерческие агенты, операторы колл-центров, продавцы магазинов, водители, рецепционисты, специалисты по холодильному оборудованию и кондиционированию воздуха и др.