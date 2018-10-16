Португалия: вакцина против рака

Ее разработкой занимаются исследователи лаборатории «UpCells», созданной компанией Tecnimede и Университетом Коимбры.

Цель - амбициозна: провести тесты и исследования для создания вакцины, способной бороться с раковыми клетками. На ее осуществление выделены инвестиции в размере более 10 млн евро.

Прототип будущей вакцины уже представлен и называется «ImmunoDCs @ CancerStemCells» («Клеточная иммунотерапия, предназначенная для устранения раковых стволовых клеток»).

Разработка данной вакцины представляет большой интерес для онкомедицины, поскольку существует большой процент неуспеха при обычно используемых методах лечения, таких как химиотерапия и лучевая терапия.

Способность рака распространяться - огромна, поэтому, когда заболевание выявлено впервые (не на стадии рецидива), лечение наиболее эффективно. Однако существует проблема ранней диагностики.

Идея UPCells заключается в разработке стратегии, которая укрепляет иммунную систему и «воспитывает» ее, чтобы та «научилась» уничтожать опухолевые клетки.

На данный момент в центре внимания лаборатории находятся опухоли поджелудочной железы и немелкоклеточные опухоли легких, в случае которых применяемая сегодня терапия наименее эффективна.