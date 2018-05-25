Португалия: важная информация для водителей

И водителям нужно быть готовым к некоторым неудобствам, с которыми они могут столкнуться в ближайшие месяцы.

Согласно заявлению Brisa, концессионера автодороги, ремонтные работы начнутся 28 мая и должны быть завершены 21 сентября, но в течение августа будут приостановлены, чтобы «не препятствовать летнему трафику».

Работы будут проходить на участке А1 между Sacavém и Vila Franca de Xira общей протяженностью 23,9 км, а именно на отрезке протяженностью 8,5 км - в четырех различных точках и имеют целью реконструкцию 3,2-километрового центрального железобетонного разделителя.

Как говорится в заявлении концессионера, «впервые в своей автодорожной инфраструктуре Brisa прибегнет к сплошным бетонным центральным разделителям по типу «нью-джерси». Это решение представляет повышенную безопасностью для пользователей автострады и большей конструктивной стабильностью относительно разрывного сепаратора».

В результате реконструкции будет перекрыто движение по левой полосе в обоих направлениях, а сами работы будут вестись непрерывно, 24 часа в сутки.