Португалия: важная информация для водителей
Автострада A1 - главная автомагистраль страны.
И водителям нужно быть готовым к некоторым неудобствам, с которыми они могут столкнуться в ближайшие месяцы.
Согласно заявлению Brisa, концессионера автодороги, ремонтные работы начнутся 28 мая и должны быть завершены 21 сентября, но в течение августа будут приостановлены, чтобы «не препятствовать летнему трафику».
Работы будут проходить на участке А1 между Sacavém и Vila Franca de Xira общей протяженностью 23,9 км, а именно на отрезке протяженностью 8,5 км - в четырех различных точках и имеют целью реконструкцию 3,2-километрового центрального железобетонного разделителя.
Как говорится в заявлении концессионера, «впервые в своей автодорожной инфраструктуре Brisa прибегнет к сплошным бетонным центральным разделителям по типу «нью-джерси». Это решение представляет повышенную безопасностью для пользователей автострады и большей конструктивной стабильностью относительно разрывного сепаратора».
В результате реконструкции будет перекрыто движение по левой полосе в обоих направлениях, а сами работы будут вестись непрерывно, 24 часа в сутки.
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