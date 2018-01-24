Португалия: важная информация от «Финансов»

А именно что налогоплательщики, которые изменили свое семейное положение, к примеру, женились или стали родителями в 2017 году, должны сообщить об этих новшествах до 15 февраля через Portal das Finanças, чтобы обеспечить «большую точность» при обработке автоматического IRS.

Дело в том, что в отсутствие данного сообщения на портале автоматическая декларация, предоставляемая AT, будет основываться на элементах, содержащихся в декларации IRS за 2016 год, а при ее отсутствии «предполагается, что налогоплательщик не состоит в официальном/гражданском браке и не имеет иждивенцев».

Чтобы известить «Финансы» о составе своей семьи, выберите на начальной странице портала окошко «IRS - Comunicação de agregado familiar», которое напрямую направит вас к нужной функции. В качестве альтернативы можно последовательно выбрать опции «Serviços tributários >> Serviços >> Dados pessoais relevantes».

Также на портале следует обновить регистрационные данные (identificação matricial) объекта недвижимости, представляющего собой постоянное жилище семьи.

АТ предупреждает, что если налогоплательщик не сообщит до 15 февраля об имевших место изменениях, он не сможет сдать декларацию IRS «автоматом», поскольку она не соответствует реальной ситуации. То есть ему придется подавать свою IRS на общих основаниях.

«Что касается налогоплательщиков, чьи персональные данные остались неизменными в 2017 году, то им не нужно предоставлять информацию о своем статусе. Тем не менее, рекомендуется проверить ваши данные, чтобы подтвердить, что все правильно», - советует АТ.