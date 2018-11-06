Португалия: веб-саммит - на фоне забастовок

К примеру, от аэропорта до Парка Наций можно добраться на метро за 15 минут.

Однако в некоторые дни проведения мероприятия сделать это будет затруднительно. Причина - частичная забастовка, которую объявили работники Лиссабонского метрополитена. Движение поездов будет парализовано 6 и 8 ноября, в день закрытия веб-саммита, с 06.30 до 09.30 утра.

Причина - несогласие работников с корректировкой заработной платы в размере 24,50 евро на 2018 и 2019 годы, предложенной представителям профсоюза советом директоров компании.

Между тем, с воскресенья PSP ограничила движение автомобильного транспорта во всей зоне, прилегающей к Parque das Nações в Лиссабоне. В частности, приостановлен проезд по Alameda dos Oceanos рядом с FIL, между Pavilhão de Portugal и rotunda dos Vice-Reis, Rua do Bojador, отрезке между Altice Arena и FIL и Avenida do Atlântico и др.

Также были предприняты дополнительные меры безопасности, сфокусированные на «профилактике», с разграничением периметров и контролем посетителей на входе, в том числе с использованием металлодетекторов и рентгеновских аппаратов.

Между тем, в то время как большинство агентов PSP озабочены обеспечением безопасности, их коллеги - члены Национального профсоюза полиции SINAPOL, будут протестовать возле Altice Arena.

Причина - невыполнение МВД своего обязательства по учету - при выходе полицейских на пенсию -12 лет службы, которые были «заморожены», и «все более очевидная нехватка полицейских».

5 ноября акция протеста будет проходить c 15.30 до 22.00, 6 и 7 ноября - с 14.00 до 21.00, 8 ноября - с 16.00 до 22.00.