Португалия: ведущая газета меняет периодичность

Понедельник, 28 Май 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: ведущая газета меняет периодичность

Информацию распространила компания Meios & Publicidade.

Согласно ей, одна из ведущих португальских газет - Diário de Notícias, которая ранее выходила на бумажном носителе ежедневно, с 17 июня станет еженедельником, который будет выходить по воскресеньям.

Ежедневно будет выходить лишь версия в цифровом формате.

Что касается еженедельного печатного издания, это «может быть формат газетной бумаги берлинер - размером 470 × 315 мм, промежуточный между A3 и A2 или даже широкоформатного листа».

Meios & Publicidade также заявила, что Global Media намерена сделать ставку на выпуск четырех новых журналов, которые «будут, поочередно, сопровождать газету, а затем размещаться в банковской сфере, как это уже происходит с Evasões».

Один из них (Life) будет посвящен вопросам здоровья/хорошего самочувствия, другой - роскоши (Ócio), третий касается технологий и четвертый - путешествий/отдыха (Evasões 360).

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