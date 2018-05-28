Португалия: ведущая газета меняет периодичность

Согласно ей, одна из ведущих португальских газет - Diário de Notícias, которая ранее выходила на бумажном носителе ежедневно, с 17 июня станет еженедельником, который будет выходить по воскресеньям.

Ежедневно будет выходить лишь версия в цифровом формате.

Что касается еженедельного печатного издания, это «может быть формат газетной бумаги берлинер - размером 470 × 315 мм, промежуточный между A3 и A2 или даже широкоформатного листа».

Meios & Publicidade также заявила, что Global Media намерена сделать ставку на выпуск четырех новых журналов, которые «будут, поочередно, сопровождать газету, а затем размещаться в банковской сфере, как это уже происходит с Evasões».

Один из них (Life) будет посвящен вопросам здоровья/хорошего самочувствия, другой - роскоши (Ócio), третий касается технологий и четвертый - путешествий/отдыха (Evasões 360).