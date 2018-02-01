Португалия: велопробег по Алгарве

Это событие считается одним из самых трудных велопробегов начала сезона.

«Алгарве Гранфонду» проходит в последний день Велопробега по Алгарве (17 февраля), на последнем этапе этого пробега. «Алгарве Гранфонду» - это гонка с открытым участием для всех желающих, которые могут выбрать любой из трех видов соревнований в зависимости от своего уровня подготовки и физической формы: «Гранфонду» (140 км), «Медиофонду» (83 км) и «Минифонду» (50 км).

Если вы желаете посмотреть на другие этапы «Велопробега по Алгарве», который в течение пяти дней (с 14 по 18 февраля) проходит по всему региону, то будет полезно знать, что это соревнование состоит из пяти этапов.

Время проведения: с 14 по 18 февраля

Место проведения: Loulé