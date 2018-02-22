Португалия: вердикт от SEF

Четверг, 22 Февраль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: вердикт от SEF

Служба иностранцев и границ (SEF) провела ряд инспекций в Центральном регионе.

Их объектом были ночные развлекательные заведения, рестораны, массажные заведения, малые предприятия, фермы, а также улицы городов, таках как Коимбра, Назаре, Визеу, Каштру Дайре и Каштелу Бранку.

Акция сотрудников SEF проводилась в рамках плана по контролю за деятельностью иностранных граждан на национальной территории, а также «для предотвращения и пресечения эксплуатации работников, находящихся в стране нелегально».

Всего были установлены личности около 200 граждан, 75 из них - иностранцы.

Согласно SEF, «были выявлены 12 граждан, которые находились в Португалии нелегально, и которые были уведомлены о добровольном оставлении национальной территории, в противном случае они могут быть задержаны и выдворены в принудительном порядке». Также в Авейру были идентифицированы четыре человека за несоблюдение ранее выданного уведомления о добровольном выезде. Они были задержаны за незаконное пребывание и в настоящее время ожидают процедуры по возбужденным против них процессам о выдворении.

Согласно SEF, «также были возбуждены шесть процессов о нарушениях против работодателей, которые использовали труд иностранцев, находящихся в Португалии нелегально». Общая сумма штрафов может составить от 12 тыс. до 60 тыс. евро.

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