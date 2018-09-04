Португалия: вернитесь домой, эмигранты!

Правительство намерено предоставить эмигрантам ряд стимулов, включая налоговые льготы, чтобы побудить их вернуться в Португалию.

Проект OE, который будет представлен в октябре, предусматривает, в частности, 50%-ную скидку на подоходный налог (IRS) в течение трех-пяти лет для португальцев, которые эмигрировали и вернутся в страну в следующем году или 2020 году.

Как сообщает еженедельник Expresso, эта мера охватит тех, кто был налоговым резидентом на национальной территории до 2015 года, и, таким образом, распространится на поток людей, которые вынуждены были эмигрировать в рамках вмешательства «тройки» кредиторов (МВФ, ЕЦБ и Европейской комиссии), в период с 2011 по 2015 годы.

Также при подаче налоговой декларации вернувшиеся эмигранты смогут вычесть все расходы, связанные с переездом (дорога домой, проживание и пр.).

Согласно Expresso, правительственная мера направлена, в частности, на привлечение высококвалифицированных молодых людей и является результатом заявления, сделанного премьер-министром Антониу Кошта, что «при принятии следующего ОЕ будет рассмотрена программа содействия возвращению «молодежи, которая была вынуждена уехать из-за экономического кризиса начала десятилетия».