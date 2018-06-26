Португалия: вход с собакой в (некоторые) рестораны - разрешен

Вторник, 26 Июнь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: вход с собакой в (некоторые) рестораны - разрешен

Соответствующий закон был принят парламентом в феврале и вступил в силу 25 июня.

Согласно документу, домашние животные могут сопровождать своих хозяев в коммерческих заведениях, включая кафе и рестораны. Однако вход с животными может быть дозволен или же нет по усмотрению владельца заведения.

Также владельцы вправе устанавливать максимальное число животных, которые могут находиться в заведении одновременно, чтобы «не нарушать его нормальное функционирование». В случае разрешения на посещение с животными заведение общепита должно иметь при входе соответствующую вывеску с условиями доступа. Также хозяин вправе создать отдельную зону, предназначенную для клиентов с животными, или же позволить им присутствовать на всей территории.

Кроме того, согласно закону, животные должны находиться «на коротком поводке» и «не могут свободно передвигаться», при этом «запрещено их присутствие в зоне обслуживания или где находятся продукты».

По мнению Ассоциации гостиничного сектора, общепита и смежных видов деятельности Португалии (AHRESP), «мало кто из владельцев кафе и ресторанов согласится внедрить у себя новый закон».

AHRESP объясняет это «отсутствием достаточной ясности в законе» и «ответственностью, которую она может создать для владельцев заведений, особенно с точки зрения гигиены и безопасности пищевых продуктов».

С другой стороны, AHRESP предупреждает, что «владельцы кафе и ресторанов, которые решили присоединиться, не могут игнорировать то, что они берут на себя ответственность за присутствие животных в своем заведении».

В целях соблюдения закона AHRESP подготовила для бесплатного распространения среди своих членов специальную вывеску для заведений, которые решат разрешить вход и пребывание «у себя» животных.

Также AHRESP пояснила, что заведениям, которые не намерены разрешать доступ животных (за исключением собак-поводырей), достаточно сохранить действующий знак запрета.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: вход с собакой в (некоторые) рестораны - разрешен

      Соответствующий закон был принят парламентом в феврале и вступил в силу 25 июня.

      Подробнее

    • Португалия: мошенничество с банковскими переводами

      Уголовная полиция (PJ) опубликовала важную информацию.

      Подробнее

    • В 1/8 финала чемпионата мира по футболу Испания сыграет с Россией

      В решающем матче группового турнира ЧМ-2018 сборная Испании не смогла одолеть уже ни на что не претендовавшую сборную Марокко.

      Подробнее

    • Численность населения Испании увеличилась за счет иммигрантов

      Увеличение второй год подряд иммиграционного потока в Испанию привело к росту численности населения страны.

      Подробнее

    • Италия: знаменитые скачки Палио пройдут в Сиене

      2 июля в итальянской Сиене состоятся традиционные скачки - Сиенское Палио.

      Подробнее

    • В итальянской моцарелле обнаружили иглы

      Почти четыре тысячи упаковок моцареллы флорентийского производства будут изъяты из итальянских супермаркетов.

      Подробнее

    • Уникальная панда странного окраса поставила ученых в тупик

      Специалисты оказались не в состоянии объяснить, почему шерсть панды, проживающей на территории заповедника в китайской провинции Шэньси, имеет коричневый окрас.

      Подробнее

    • Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном

      Актриса Синтия Никсон, наиболее известная по сериалу «Секс в большом городе», поздравила своего 21-летнего сына Сэмюэла, который родился Самантой, с окончанием колледжа.

      Подробнее

Фотогалерея

  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья
  • Португалия: Гроты Moeda