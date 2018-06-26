Португалия: вход с собакой в (некоторые) рестораны - разрешен

Согласно документу, домашние животные могут сопровождать своих хозяев в коммерческих заведениях, включая кафе и рестораны. Однако вход с животными может быть дозволен или же нет по усмотрению владельца заведения.

Также владельцы вправе устанавливать максимальное число животных, которые могут находиться в заведении одновременно, чтобы «не нарушать его нормальное функционирование». В случае разрешения на посещение с животными заведение общепита должно иметь при входе соответствующую вывеску с условиями доступа. Также хозяин вправе создать отдельную зону, предназначенную для клиентов с животными, или же позволить им присутствовать на всей территории.

Кроме того, согласно закону, животные должны находиться «на коротком поводке» и «не могут свободно передвигаться», при этом «запрещено их присутствие в зоне обслуживания или где находятся продукты».

По мнению Ассоциации гостиничного сектора, общепита и смежных видов деятельности Португалии (AHRESP), «мало кто из владельцев кафе и ресторанов согласится внедрить у себя новый закон».

AHRESP объясняет это «отсутствием достаточной ясности в законе» и «ответственностью, которую она может создать для владельцев заведений, особенно с точки зрения гигиены и безопасности пищевых продуктов».

С другой стороны, AHRESP предупреждает, что «владельцы кафе и ресторанов, которые решили присоединиться, не могут игнорировать то, что они берут на себя ответственность за присутствие животных в своем заведении».

В целях соблюдения закона AHRESP подготовила для бесплатного распространения среди своих членов специальную вывеску для заведений, которые решат разрешить вход и пребывание «у себя» животных.

Также AHRESP пояснила, что заведениям, которые не намерены разрешать доступ животных (за исключением собак-поводырей), достаточно сохранить действующий знак запрета.