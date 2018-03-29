Португалия: винная ярмарка в Кашкайше

Четверг, 29 Март 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: винная ярмарка в Кашкайше

На рынке Кашкайша пройдет ярмарка вина, где будут представлены лучшие национальные и зарубежные сорта вин.

С каждым годом все больше посетителей ярмарки интересуются именно местными сортами вин. На рынке есть множество кафе и ресторанов, где можно перекусить, а еще лучше остаться на ужин, так как вечером посетителей порадуют живой музыкой.

Вход на ярмарку бесплатный.

Кроме вина на ярмарке также будет хамон, португальские колбасы, джемы и самые вкусные сыры для каждого из представленных вин.

Фестиваль вина пройдет с 27 по 29 апрля, на рынке Кашкайша.

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