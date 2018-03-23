Португалия: винный фестиваль в Лиссабоне

Расположено оно в Marvila, восточной части Лиссабона, в здании, построенном в ХV веке, которое когда-то служило складом для монастыря Беату (Convento do Beato).

Именно в Beatus Lisboa в субботу, 24 марта, с 17.00 до 23.00, пройдет первый винный фестиваль года - Paixão Pelo Vinho Awards & Wine Party, где будут выбраны лучшие португальские вина, удостоенные премий Prestígio («Престиж»), Excelência («Отличное качество») и Escolha («Выбор»).

Но не только! В дополнение к состязанию, в котором участвуют 200 великолепных вин, можно будет присоединиться к лекции «Разговор с виноделами» (Conversas com Enólogos) на лондонском автобусе, припаркованном внутри Beatus, где организаторы обещают невероятную поездку с остановкой для «пяти чувств». Впервые пройдет церемония награждения от журнала Paixão Pelo Vinho в неформальной обстановке в присутствии ценителей вина, а не при закрытых дверях, как это обычно бывает с подобными церемониями.

Среди многих спокойных, щедрых, шипучих вин и крепких напитков будет также множество гастрономических деликатесов, музыки и развлечений.

Билеты на вечеринку Passion For Wine 2017 Awards & Wine Party можно приобрести на Ticketline. В предварительной продаже билет стоит 10 евро, а в день мероприятия - 15 евро.

Для удобства и возможности попробовать все вина создано партнерство с Taxify. Просто загрузите приложение на мобильный телефон и 24 марта, позвонив в транспортную службу, введите промо-код 5SENTIDOS, чтобы получить скидку в размере 5 евро за каждую поездку.