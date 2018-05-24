Португалия: Вишта-Алегре увеличила прибыль

На днях предприятие обнародовало итоги операционной деятельности, согласно которым «в первые три месяца этого года Вишта-Алегре продемонстрировала лучшие результаты в истории», продолжив успех, достигнутый в конце прошлого года».

Согласно им, «в первом квартале 2018 года прибыль Вишта-Алегре увеличилась более чем в пять раз (422%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 634 тыс. евро».

В заявлении, направленном в Комиссию по рынкам и ценным бумагам (CMVM), Вишта- Алегре отмечает, что «ключевыми факторами для хорошей работы компании стали укрепление коммерческих команд, постоянное совершенствование производственных процессов, продуктивные инновации и исследования и разработка новых продуктов».

За первый квартал операционная прибыль (EBIT) компании увеличилась на 36%, до 1,4 млн евро.

В заявлении также говорится, что «внешний рынок продолжает оставаться мощным стимулом для хороших результатов работы - продажи принесли 13 млн евро, что составляет более двух третей (67%) от оборота компании и означает увеличение на два процентных пункта по сравнению с 2017 годом».

Рост продаж на внешнем рынке объясняется, в частности, «ростом бизнеса на новых рынках, а именно в Европе и Азии».

В свою очередь, продажи Вишта-Алегре на португальском рынке составили 6,3 млн евро.

В первом квартале этого года были сделаны инвестиции в размере 3,2 млн евро, главным образом в сегменте стекла и столовых керамических изделий с расширением фабрики Ria Stone.

Фабрику Вишта-Алегре основал аристократ и землевладелец Жозе Феррейра Пинту Башту, который вдохновился успехом стекольного завода в Маринья Гранде. Уже через 5 лет фабрика Вишта-Алегре получила официальное звание «королевской» из-за потрясающей красоты и качества продукции.

Фарфоровая мануфактура Вишта-Алегре входит в тридцатку местных «супербрендов».