Португалия: Vodafone оштрафовали

Согласно ему, оператор Vodafone оштрафован на 11 тыс. евро за предоставление «ложной информации».

Свое решение Anacom обосновывает «недобросовестной практикой ведения бизнеса и нарушением закона об электронных коммуникациях».

Vodafone «предоставил ложную информацию, чтобы клиенты подписались на услуги, к которым они никогда не присоединились бы, если бы не были ложно проинформированы», - заключил регулятор.

Кроме того, оператор не «произвел отключение услуги, как того потребовал клиент, в течение пяти рабочих дней с момента получения такого запроса».