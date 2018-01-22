Португалия: Vodafone оштрафовали

Понедельник, 22 Январь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: Vodafone оштрафовали

Сообщение опубликовано на сайте Национального управления связи (Anacom), регулятора сектора.

Согласно ему, оператор Vodafone оштрафован на 11 тыс. евро за предоставление «ложной информации».

Свое решение Anacom обосновывает «недобросовестной практикой ведения бизнеса и нарушением закона об электронных коммуникациях».

Vodafone «предоставил ложную информацию, чтобы клиенты подписались на услуги, к которым они никогда не присоединились бы, если бы не были ложно проинформированы», - заключил регулятор.

Кроме того, оператор не «произвел отключение услуги, как того потребовал клиент, в течение пяти рабочих дней с момента получения такого запроса».

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