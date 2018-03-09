Португалия: водитель невиновен?

Пятница, 09 Март 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: водитель невиновен?

Руй Педру пропал без вести в Lousada 20 лет назад.

На то время, 4 марта 1998 г., мальчику было 11 лет.

Единственным подозреваемым по делу проходил водитель грузовика Афонсу Диаш, друг Руя Педру, который был последним человеком, с которым общался ребенок.

В итоге в 2013 году Афонсу Диаш был осужден Апелляционным судом (TR) г. Порту за преступление с формулировкой «похищение» с трехлетним тюремным заключением.

Приговор был вынесен 4 марта 2013 г., спустя 15 лет после исчезновения Руя Педру.

Судьи TR сочли, что Афонсу Диаш отвез ребенка к Алкине Диаш, проститутке, чьи показания были предположительно недооценены в суде первой инстанции в Lousada, ибо они противоречили тому, что удалось расследовать в 1998 году.

Таким образом, Афонсу Диаш был осужден после того, как суд первой инстанции оправдал мужчину за недоказанностью, что послужило поводом для семьи Руя Педру подать апелляцию в TR.

Водитель грузовика отбывал наказание в тюрьме в Гимарайше, после исчерпания всех правовых возможностей обжалования приговора. Он находился в заключении с 18 марта 2015 г. по 29 марта 2017 года.

«Приговор не был справедливым. Афонсу Диаш всегда утверждал, что он не имеет ничего общего с исчезновением Руя Педру», - заявил адвокат Паулу Гомеш.

Уже после выхода из тюрьмы Афонсу Диаш продолжал настаивать на своей невиновности и заявлял, что не знал, что произошло 4 марта 1998 г., в тот день, когда ребенок исчез.

«Для семьи Руя Педру важнее, чем осуждение Афонсу Диаша, было знать, что все-таки случилось c их сыном», - отметил, в свою очередь, адвокат Рикардо Са Фернандеш, который представляет родителей ребенка.

Для португальских судов «дело закрыто». Тем не менее, все еще продолжается рассмотрение апелляции, поданной в Европейский суд по правам человека.

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