Португалия: водитель спас жизнь «коллеги»

Мужчина, который следовал на своем автомобиле позадии увидел «виляющую» машину, врезающуюся в боковые разделители, понял, что что-то не так, и сумел поставить свою машину перед «проблемным» автомобилем, остановив его.

По словам спасателей из Алкошете, «этот маневр спас жизнь водителя и ребенка, который находился в автомобиле». Они поблагодарили человека, который «спас две жизни», на своей странице в Facebook.