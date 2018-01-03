Португалия: водитель спас жизнь «коллеги»
Водитель, ехавший по мосту Вашку да Гама в Лиссабоне в направлении юг-север, почувствовал себя плохо.
Мужчина, который следовал на своем автомобиле позадии увидел «виляющую» машину, врезающуюся в боковые разделители, понял, что что-то не так, и сумел поставить свою машину перед «проблемным» автомобилем, остановив его.
По словам спасателей из Алкошете, «этот маневр спас жизнь водителя и ребенка, который находился в автомобиле». Они поблагодарили человека, который «спас две жизни», на своей странице в Facebook.