Португалия: водителей скорой помощи могут оштрафовать
Не секрет, что водителям INEM нередко приходится превышать скорость.
И раньше можно было обойтись без выплаты штрафа.
Когда водитель скорой помощи превышал скорость, то Национальный орган по безопасности дорожного движения (ANSR) его не штрафовал, а направлял соответствующее уведомление о правонарушении в INEM. Затем сама INEM сообщала в ANSR, что водитель следовал по экстренному вызову, и просила закрыть процесс.
Однако на днях ANSR принял решение изменить процедуру относительно превышения скорости водителями скорой помощи. Теперь ANSR будет запрашивать у INEM идентификационные данные водителей, которых затем будут уведомлять, а также они должны в течение 15 дней обосновать нарушения, которые они совершают на службе.
Некоторые водители машин скорой помощи за день могут «накапливать» до десяти нарушений ПДД.
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