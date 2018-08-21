Португалия: военные патрули будут предотвращать пожары

В общей сложности 226 военнослужащих будут находиться в местах вероятного возникновения пожаров с 18 до 25 августа.

Это подкрепление направлено на усиление профилактических мероприятий по всей стране, особенно в районах Брага, Браганса, Гуарда, Порту, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реал и Визеу.

В настоящее время ведется военная инженерная поддержка, а также принимаются меры по легальному патрулированию и надзору.