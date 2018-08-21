Португалия: военные патрули будут предотвращать пожары
Более 70 военных патрулей (19 от военно-морских сил и 53 от армии) поддержат Национальное управление гражданской обороны (ANPC).
В общей сложности 226 военнослужащих будут находиться в местах вероятного возникновения пожаров с 18 до 25 августа.
Это подкрепление направлено на усиление профилактических мероприятий по всей стране, особенно в районах Брага, Браганса, Гуарда, Порту, Виана-ду-Каштелу, Вила-Реал и Визеу.
В настоящее время ведется военная инженерная поддержка, а также принимаются меры по легальному патрулированию и надзору.
Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!