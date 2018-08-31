Португалия: волна изнасилований в Синтре

Пятница, 31 Август 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: волна изнасилований в Синтре

Недавний случай изнасилования стал уже третьим в зоне Синтра в течение недели.

В среду вечером девушка была изнасилована в Касень, муниципалитет Синтра, в зоне жилых домов. Как сообщил телеканал TVI, она возвращалась домой около 11:30 вечера, когда к ней подошел мужчина и схватил ее за шею, пытаясь задушить, а потом разорвал на ней одежду и принудил к половому акту. Девушке удалось высвободиться и криком попросить о помощи, но насильник сбежал.

Известно, что девушка каждый день ходила домой одной и той же дорогой. Поэтому власти обратились к женщинам с просьбой не ходить одним и тем же маршрутом и, по возможности, без сопровождения.

А в начале этой недели две молодые женщины были изнасилованы в районе Келуш.

Общим у всех этих случаев изнасилования является тот факт, что они произошли вблизи железнодорожной станции, примерно в 150 метрах.

Вместе с тем, в полиции полагают, что пока рано говорить о наличии серийного насильника и речь идет о не связанных между собой случаях.

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