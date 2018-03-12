Португалия: воровал ценности из конвертов...

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте PGDC, сотруднику почтовой службы CTT предъявлено обвинение в совершении хищения и незаконном присвоении золотых и серебряных артефактов на сумму более 5400 евро.

Мужчина был задержан «в рамках расследования, проведенного DIAP (Департаментом по уголовным расследованиям)».

Указывается, что «с 2015 года он несколько раз вынимал из почтовой корреспонденции, отправленной по «Экспресс-почте», золотые и серебряные предметы стоимостью более 5.400 евро».

После первого судебного допроса к сотруднику почты была применена мера пресечения в виде приостановления осуществления служебных обязанностей.