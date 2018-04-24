Португалия: воровали автомобильные детали...

Вторник, 24 Апрель 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: воровали автомобильные детали...

PSP Порту разоблачила группировку, действовавшую в Северном регионе страны.

Ее члены воровала автомобильные детали, такие как диски, шины, рулевые колеса и пр.

Трое задержанных в возрасте от 36 до 41 года уже предстали перед судом.

По сообщению PSP, в ходе полицейской операции были изъяты восемь автомобилей, различные инструменты, огнестрельное оружие, несколько мобильных телефонов, а также диски, шины, рулевые колеса, радиоприемники и детские сиденья.

Сеть функционировала, в частности, в зонах Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Maia, Gondomar, Valongo, Trofa, Santa Maria da Feira, Paços de Ferreira, Lousada, Paredes, Penafiel и Felgueiras.

«В результате незаконной практики был причинен ущерб в размере нескольких тысяч евро», - говорится в заявлении PSP.

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