Португалия: воруют электроэнергию...

Количество случаев мошенничества и краж электроэнергии в сети электроснабжения растет, что обошлось EDP Distribuição в прошлом году в 70 млн евро.

И даже модернизация энергосистемы не смогла обуздать эти преступления. Благодаря новым цифровым («умным») счетчикам манипуляции со счетчиками и электроустановками потребителей «становятся все более изысканными и сложными для выявления», заявил источник оператора электрической сети.

В 2017 году группа EDP выявила 56 тысяч случаев потенциального мошенничества.

По ним составлено 13 тысяч протоколов, что примерно втрое больше по сравнению с 4.636 протоколами, составленными в предыдущем году.

В 2016 году финансовый отчет компании указывал на 55 тысяч случаев мошенничества (на 48% больше, чем в предыдущем году), что эквивалентно «потерям более 130 ГВтч электроэнергии». В 2012 году было зарегистрировано только 14 тысяч случаев, увеличившись до 20 тысяч в 2013 году и 40 тысяч в 2014 году.

То есть 3% электроэнергии, циркулирующей в Португалии, было незаконно присвоено бытовыми потребителями и компаниями. В то время EDP Distribuição сообщал о ежегодных потерях в 50 млн евро. Государство также потеряло из-за неоплаченных налогов. Наиболее часто используемыми методами кражи электроэнергии являются незаконные подключения и манипуляции со счетчиками.

Оператор сети электроснабжения подтверждает, что «в последние годы наблюдается увеличение количества случаев незаконного потребления энергии, но гарантирует, что оно замедляется». «Эти ситуации были выявлены как командами на местах, так и благодаря осуществлению мер и действий, направленных на выявление мошенничества, - заявил официальный источник в EDP Distribuição. - Мы укрепили команды на местах, а также механизмы для контроля за случаями подозрения на мошенничество с использованием аналитических инструментов. Технологическая модернизация и оцифровка электрической сети позволили действовать быстрее и эффективнее».

Напомним, что в 2016 году EDP Distribuição создал Департамент по доходам и защите от мошенничества в Дирекции по управлению энергетикой, который внес вклад в смену парадигмы. При этом инспекционные действия на месте для проверки объектов с подозрительными нарушениями будут инициироваться на основе «аналитических методов». При этом, по данным EDP Distribuição, наблюдалась тенденция к снижению глобальных потерь для компании, до «всего 9,5%».

Напомним, что штрафы за воровство электроэнергии достигают 3.740 евро для физических лиц и 44.890 евро - для компаний.