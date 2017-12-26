Португалия: возвращение на регулируемый рынок электроэнергии

По мнению организации, на рынке со слабой конкуренцией она может стать «толчком», необходимым для предоставления более низких тарифов.

С 1 января 2018 г. потребители, которые перешли на свободный (либерализованный) рынок электроэнергии, могут вернуться к регулируемому режиму, предоставляемому EDP Serviço Universal.

Данная возможность появилась после того, как крайний срок существования регулируемого рынка был продлен еще на три года, до декабря 2020 года (первоначально упразднение регулируемого рынка планировалось в 2017 году). Клиенты, находящиеся на регулируемом рынке, смогут воспользоваться т.н. переходными тарифами (tarifas transitórias), устанавливаемыми регулятором в сфере энергетических услуг (ERSE).

В свою очередь, операторы на свободном рынке должны заявить, предлагают ли они или нет тарифы, эквивалентные переходным тарифам. Эти тарифы должны быть такими же, как и переходные, а также не могут иметь связанные услуги и продукты или любые другие характеристики, которые отличают их от тарифов, определенных ERSE.

Deco Proteste поясняет, что потребители могут запросить - в письменной форме - переход на этот тариф у своего поставщика, который должен иметь в своем наименовании «регулируемые ценовые условия». Если ваш поставщик не предоставляет этот тариф или задерживает ответ на запрос более 10 рабочих дней, письменное подтверждение этого факта используется для запроса нового договора в EDP Serviço Universal.

Из 14 стран ЕС, где одновременно существуют регулируемый и свободный рынки электроэнергии, Португалия была до сих пор единственной, где невозможно было вернуться на регулируемый рынок после перехода на свободный.

По данным ERSE, на португальском свободном рынке электроэнергии в мае с.г. были зарегистрированы около 4,85 миллионов клиентов. На них приходилось около 92,4% от общего потребления электроэнергии на континентальной Португалии.