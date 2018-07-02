Португалия: возврат по спред

Президент Республики Марселу Ребелу де Соуза промульгировал закон, утвержденный Ассамблеей Республикой, который обязывает банки отражать снижение, включая отрицательную величину, ставки Euribor по договорам жилищного кредитования. Инициатива, вызвавшая сильный протест со стороны банков, принесет пользу клиентам, имеющих ссуды на покупку жилья с низким спредом (спред - коммерческая маржа, непосредственно прибыль банка).

Как говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте Президента Республики, «документ представляет собой первую поправку к Декрету-закону n.º 74-A/2017, от 23 июня».

После публикации в официальном бюллетене Diário da República банкам даже придется заплатить часть капитала по некоторым займам. Согласно предложению PS, этот платеж не будет производиться немедленно, и пока Euribor будет оставаться отрицательным, будет создаваться «кредит по процентам», который можно будет использовать, когда ставки вновь вернутся к положительным значениям.

Законодательная поправка будет применяться ко всем действующим кредитным договорам и выгодна клиентам, которые имеют договоры, привязанные к трех- и шестимесячной ставке Euribor и со спредом (прибавляемым к Euribor) от 0,25 до 0,30%. На данный момент эти клиенты не платят проценты по кредиту, а погашают только капитал (тело кредита).

Ставки Euribor остаются отрицательными уже в течение примерно трех лет: -0,30% (трехмесячный Euribor), - 0,27% (шестимесячный Euribor);а 12-месячный Euribor был также ниже нуля.

Согласно нынешним прогнозам Европейского центрального банка, ставки будут оставаться, с небольшими вариациями, в этих же значениях до конца текущего года. В следующем году ожидается некоторый подъем, но пока невозможно спрогнозировать его темпы.