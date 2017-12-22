Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав

Пятница, 22 Декабрь 2017 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав

Португалия: врачи не обязаны выдавать сертификаты для водительских прав.

xСогласно ей, врачи должны отказаться от выписки медицинских сертификатов (atestados médicos) для получения водительских прав, «если они не имеют всех необходимых условий, предусмотренных законом».

«Медицинская коллегия настоятельно рекомендует всем врачам и, в особенности, семейным врачам выдавать сертификаты на получение водительских удостоверений только в том случае, если они имеют все условия работы, необходимые для этого, в соответствии с действующим законодательством», -  говорится в рекомендации, утвержденной высшим органом Коллегии врачей.

 Коллегия также предупреждает, что «подавляющее большинство» районных поликлиник (centros de saúde) не оборудовано должным образом, чтобы «врачи могли выписывать сертификаты в условиях, установленным законом».

Независимый союз врачей предупредил об отсутствии условий в поликлиниках для соответствия стандартам, необходимым для выписки сертификатов для получения водительских удостоверений, в частности, об отсутствии оборудования для проверки зрения и слуха.

Другая жалоба связана со временем, необходимым для выполнения «экспертизы», требуемой для выдачи сертификата, рассматриваемого врачами как «несовместимое с организацией деятельности в поликлиниках».

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