Португалия: все больше брошенных животных

Беспокойство ордена вызывает вступление в силу закона, запрещающего убийство бездомных животных.

По словам руководителя ордена Жорже Сида, в 2017 году количество брошенных животных выросло на 22%.

Для ветеринаров проблема усугубится еще сильнее, когда через месяц вступит в силу закон, запрещающий убийство бездомных животных в качестве формы контроля над популяцией.

В этом году около 14 000 животных уже были собраны в официальных центрах сбора.

Такое большое число в значительной степени вызвано слухами о новом законе, что приводит к большому числу отказов от животных.