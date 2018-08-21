Португалия: все больше брошенных животных
Орден ветеринаров предупредил об увеличении количество брошенных животных в центрах сбора.
Беспокойство ордена вызывает вступление в силу закона, запрещающего убийство бездомных животных.
По словам руководителя ордена Жорже Сида, в 2017 году количество брошенных животных выросло на 22%.
Для ветеринаров проблема усугубится еще сильнее, когда через месяц вступит в силу закон, запрещающий убийство бездомных животных в качестве формы контроля над популяцией.
В этом году около 14 000 животных уже были собраны в официальных центрах сбора.
Такое большое число в значительной степени вызвано слухами о новом законе, что приводит к большому числу отказов от животных.
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