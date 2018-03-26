Португалия: всегда Coca-Cola!

Согласно им, компания Coca-Cola European Partnersинвестирует в Португалию в ближайшие пять лет 120 млн евро.

Руй Серпа отметил, что в 2017 году компания инвестировала 5,4 млн евро в одну из промышленных единиц, а в в этом году запланированы капиталовложения в размере 1,5 млн евро в восемь производственных линий завода в Azeitão. «В течение пяти лет (с 2014 года и включая инвестиции, запланированные на 2018 год) инвестиции в завод в Azeitão составили 23,9 млн евро», говорится в сообщении Coca-Cola European Partners.

В прошлом году компания инвестировала 5,4 млн в продукцию из многоразового стекла Fanta Spiral, ремоделирование линии жестяных банок «Лиссабон» и запуск ПЭТ-бутылок емкостью 1,75 л. В этом году компания намерена инвестировать 1,5 млн евро в новую упрощенную крышку для бутылок из ПЭТ, в новую бутылку ПЭТ Spiral, в проект по энергосбережению и новые упаковочные машины для оптимизации новых форматов.

Завод в Azeitão, открытый в 1978 году, производит около 250 миллионов литров безалкогольных напитков и имеет восемь производственных линий (две - для стекла, две - для ПЭТ, две - для банок и две другие специализированные линии).

Согласно исследованию, проведенному консалтинговой фирмой «Стюард Редкейн», общий вклад добавленной стоимости Coca-Cola в экономику Португалии составляет 237 млн евро (0,13% от ВВП). Компания обеспечивает работой в Португалии 420 человек (111 - на заводе в Azeitão) и генерирует около 5.140 непрямых рабочих мест в стране.

Также продукция Coca-Cola в 2016 году принесла Португальскому государству 124 млн евро в виде налоговых поступлений (т.е. 0,20% от общего объема налоговых поступлений).

В 2016 году португальские потребители потратили почти 363 млн евро на напитки Coca-Cola. Из каждого потраченного евро 0,65 центов остались в Португалии за счет доходов, предназначенных для частных лиц, компаний и государства.

Также Coca-Cola объявила, что к 2020 году намерена снизить уровень сахара в своих напитках на 12%.