Португалия: встречи с фотографией

Среда, 03 Октябрь 2018 Португалия Португалия Португалия Популярные материалы Досуг

Португалия: встречи с фотографией

«Встречи с фотографией» проводятся в Браге в октябре вот уже двадцать лет и являются крупным событием в мире визуального искусства международного масштаба.

В них принимают участие как португальские, так и иностранные художники. «Встречи с фотографией» демонстрируют различные направления развития фотографии – исторической, документальной и концептуальной.

Выставки проводятся при участии Музея фотографии на различных площадках города, в частности в доме Каза-душ-Сирвуш, Торри-ди-Менажен, Музеу-душ-Бишкаиньюш и Монастыре Тибаиш.

Время проведения: до 28 октября

Место проведения: Braga

Больше важных новостей в Telegram-канале «Газета «Слово»». Подписывайся!

Последние новости

    • Португалия: скидка на электроэнергию

      Правительство установило скидку, предусмотренную социальным тарифом на электроэнергию (TSE), на 2019 год.

      Подробнее

    • Португалия: встречи с фотографией

      «Встречи с фотографией» проводятся в Браге в октябре вот уже двадцать лет и являются крупным событием в мире визуального искусства международного масштаба.

      Подробнее

    • Испания: в Валенсии запретят кататься на самокатах по тротуарам

      В Валенсии представили проект новых правил дорожного движения.

      Подробнее

    • Испания: полиция отняла у туристов дрон, упавший на собор

      Полиция Севильи изъяла дрон, который летал над историческим центром андалусской столицы и упал на крышу Кафедрального собора.

      Подробнее

    • В Италии запретили охотиться по воскресеньям

      Поводом для этого послужила смерть 18-летнего юноши из города Агриколе в Лигурии на севере Италии.

      Подробнее

    • Италия: биатлонист сделал кольцо для своей невесты с медали

      Итальянский биатлонист Доминик Виндиш на зимней Олимпиаде 2018 в Пхенчхане получил бронзовые медали в спринте и смешанной эстафете.

      Подробнее

    • Кто получит нобелевскую премию по химии

      Нобелевскую премию по химии вручат за исследование белков.

      Подробнее

    • Налоговая заинтересовалась богатством Трампа

      Налоговый департамент Нью-Йорка изучает информацию о мошеннических схемах, к которым президент США Дональд Трамп якобы прибегал в 1990-х годах.

      Подробнее

Фотогалерея

  • 1. Торговый центр Polygone Riviera, Франция
  • Названия на банках с напитками написаны шрифтом Брайля
  • «Бессмертный полк» в Лиссабоне
  • Веллингтон, Новая Зеландия
  • Фотографии года по версии World Press Photo
  • Лучшие отели Португалии
  • Победители фотопремии Nature Photographer of the Year
  • Креативные сладости - произведения искусства
  • Фрегат «Штандарт» приглашает на борт
  • Португалия: Парусная регата в акватории Кашкайша
  • Метрополитен-музей, Нью-Йорк (США)
  • Португалия: Монастырь Баталья