Португалия: встречи с фотографией
«Встречи с фотографией» проводятся в Браге в октябре вот уже двадцать лет и являются крупным событием в мире визуального искусства международного масштаба.
В них принимают участие как португальские, так и иностранные художники. «Встречи с фотографией» демонстрируют различные направления развития фотографии – исторической, документальной и концептуальной.
Выставки проводятся при участии Музея фотографии на различных площадках города, в частности в доме Каза-душ-Сирвуш, Торри-ди-Менажен, Музеу-душ-Бишкаиньюш и Монастыре Тибаиш.
Время проведения: до 28 октября
Место проведения: Braga
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