Португалия: «вторая жизнь» легендарного здания

Вторник, 31 Июль 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: «вторая жизнь» легендарного здания

Здание на Avenida da Liberdade, где долгие годы располагалась редакция газеты Diário de Notícias, было открыто в 1940 году.

Оно было построено по проекту архитектора Порфириу Пардал Монтейру, который в том же году был удостоен премии «Валмор».

На днях, наконец, был дан «зеленый свет» проекту по реабилитации бывшего здания DiáriodeNotícias - под названием «Liberdade 266», который будет осуществляться компанией-промоутером в сфере недвижимости Avenue.

Согласно ему, на месте символичного здания новостной редакции на Avenida da Liberdade появятся 34 роскошные квартиры.

Напомним, что Avenue приобрела здание в начале прошлого года за 20 млн евро. Лицензия на строительство была одобрена в конце июня с.г., через полтора года после покупки. Строительные работы начнутся в третьем квартале с.г. Общие инвестиции в проект «Liberdade 266» составят 45 млн евро. Под девизом «Новая история, чтобы рассказать», Avenue гарантирует, что проект, созданный архитектурным бюро Contacto Atlântico, «уважает наследие» исторического здания и «сохраняет все, что можно сохранить».

Так, внутри здания будут сохранены фрески знаменитого художника Алмада Негрейруш, вращающаяся дверь главного входа, кабины лифта, мраморная облицовка и другие элементы. Снаружи сохранятся литеры на фасаде с названием ежедневной газеты Diário de Notícias, а также будет восстановлен первоначальный фасад здания со стороны Rua Rodrigues Sampaio.

 ««Liberdade 266» подчеркивает архитектурный дизайн здания DiáriodeNotícias, восстанавливая фасады и некоторые из наиболее характерных элементов и реставрируя интерьеры, сочетая комфорт и элегантность, историю и современность», - говорится в брошюре, описывающей проект.

В здании будетпять этажей, на которых будут располагаться 34 квартиры типологии от T0 до T5. Самая маленькая квартира займет площадь 48 м2. В свою очередь, T5 будет пентхаусом на верхнем этаже здания площадью 408 м2, четырьмя сьютами, внутренней террасой площадью 416 м2 и отдельным лифтом.

Квартиры в рамках проекта «Liberdade 266» будут одними из самых дорогих в Лиссабоне. Продажи, которыми занимаются компании по недвижимости JLL и Porta da Frente, уже начались. Цены стартуют от 430 тыс. евро для квартир типологии T0, 560 тыс. евро - T1, 1,1 млн евро - T2, 1.720 млн евро - T3. Стоимость T5 пока еще не оговорена, и шикарные апартаменты будут выставлены на продажу только в конце года.

Также в здании предусмотрены 47 подземных парковочных мест.

На галерее цокольного этажа разместится магазин одежды площадью 1300 м2 со входом со стороны Avenida da Liberdade и Rua Rodrigues Sampaio.

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