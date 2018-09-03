Португалия: вузовский курс для лиц с ограниченными возможностями

Так называется курс, предназначенный для людей с ограниченными возможностями, который впервые в Португалии организует Высшая школа образования (Escola Superior de Educação) Политехнического института Сантареня (Instituto Politécnico de Santarém).

Курс начнется уже в этом, 2018/19, учебном году. Стимулом для его создания послужил аналогичный курс, созданный десять лет назад в Автономном университете Мадрида.

Курс цифровой грамотности построен в соответствии с рекомендациями Национального совета по образованию и открывает двери для нескольких профессий, сводя к минимуму одну из основных проблем, с которыми сталкиваются семьи молодых людей с ограниченными возможностями: отсутствие адаптированного профессионального образования. Конечная цель - «обеспечить, по крайней мере, частичную независимость и повысить самооценку у людей с ограничениями на разных уровнях, чтобы они стали, насколько это возможно, более автономными гражданами и активными строителями лучшего общества».

Как поясняет координатор-преподаватель курса Мария Барбаш, в этом году будут приняты 11 студентов, но идея состоит в том, чтобы воспроизвести опыт в других учебных заведениях. Цель - весьма амбициозная: содействовать социальной интеграции и поощрять возможности трудоустройства, особенно в области туризма и мультимедиа.

Продолжительность курса составляет два года. Для поступления абитуриенты должны иметь степень инвалидности (grau de incapacidade), равную или превышающую 60%, минимальные базовые навыки чтения и письма и среднюю квалификацию с точки зрения коммуникабельности.

Предварительно, чтобы гарантировать способность к обучению, кандидаты будут проходить практически ежедневное собеседование с психологом.

Программа курса обучения была представлена Департаментом образовательных технологий и единогласно утверждена Научно-техническим советом.

Хотя данный курс не предоставляет выпускникам степени или звания, по окончании они получают легальную сертификацию, которая отвечает всем директивам Национального совета по образованию, а также ориентациям министра технологии и высшего образования.

Сертификат позволяет студентам работать, например, в качестве экологических гидов в охраняемых районах или зонах, представляющих национальный интерес, в качестве кураторов памятников и рассказчиков, а также сотрудников компаний, занимающихся экотуризмом или досугом и развлечениями для пожилых людей, и в специализированных областях, посвященных охране природы.

Для обеспечения успеха курса Политехнический институт Сантареня также установил протоколы с несколькими компаниями, такими как Deloitte, которая предлагает оплачиваемые стажировки.

Остается добавить, что годовая плата за обучение (propinas) составляет 680 евро, а министерство труда, солидарности и социального обеспечения выделяет на его реализацию 50 тыс. евро.