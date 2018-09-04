Португалия: выгодное предложение «15 в 1»

Вторник, 04 Сентябрь 2018 Португалия Португалия Популярные материалы

Португалия: выгодное предложение «15 в 1»

Хотите получить скидку на свет, воду, газ или телекоммуникации?

Достаточно зайти в отделение Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) и открыть счет с предложением «15 в 1» | Serviço Máximo всего за 2 евро в месяц, при условии оформления ежемесячного перевода зарплаты или пенсии.

На практике - банк вернет клиентам 5% от общего расходов домохозяйств на коммунальные услуги, до лимита 85 евро в год, в течение 24 месяцев.

Это только одно из 15 преимуществ интегрированного предложения продуктов и услуг CEMG.

В частности, оно гарантирует приоритетный доступ и скидки в гостиницах Montepio Residences, уровень заполняемости в которых составляет около 100%. Также предусмотрено освобождение от уплаты комиссионных за обслуживание счета и от выплаты процентов по кредитным картам до конца 2018 года.

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